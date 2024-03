Martín Vizcarra y su casa allanada: más de 50 policías participan en operativo

Un lunes turbulento para la familia Vizcarra, ya que en la madrugada, la Fiscalía de la Nación inició un operativo simultáneo de allanamiento e incautación de los bienes y documentos en sus viviendas de Lima y Moquegua.

La fiscalía investiga a Martín Vizcarra por ser el presunto autor del delito de organización criminal como parte del caso “Los intocables de la corrupción” Más de 50 policías se encuentran interviniendo la vivienda de Martín Vizcarra y el ex ministro de transportes Edmer Trujillo, debido a que ambos pertenecerían a la misma.

No obstante el ex presidente declaró que solicitó el allanamiento de su vivienda a tres inmuebles suyos. Sin embargo, la Fiscalía emitió un comunicado asegurando que el allanamiento es un requerimiento efectuado solamente por el Ministerio Público y no por el exmandatario.