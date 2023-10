Mariella Zanetti y Armando Machuca contaron sus expectativas previo a la final de El Gran Chef Famosos

Este viernes 6 de octubre, se vivirá la semifinal de la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”. Por ello, a la previa del episodio, Armando Machuca y Mariella Zanetti llegaron al set de “Arriba mi Gente” para contar un poco más de su experiencia antes de enfrentarse en la cocina junto a la otra finalista Milene Vázquez, quien no pudo estar presente.

Por su lado, Mariella Zanetti aseguró: “La cosa está bien complicada. Aquí no es si sabes o no cocinar. Hay varios factores: el tiempo, la presión, la amistad que tenemos. Son un montón de cosas. Todo se vale ahora. No se sabe qué va a pasar”.

Mientras que Armando Machuca dijo que, lo más importante que se lleva de “El Gran Chef Famosos” son “los amigos”. “No solo (la amistad) con el elenco sino con el equipo técnico. Algo que me ha hecho muy feliz es que de entrada hemos encontrado mucho trabajo en equipo y mucho apoyo”.

Milene Vázquez no pudo estar presente en el programa, pero también mandó un emocionante mensaje: “Compañeros, amigos queridos, Armandito y Mariella, lamentablemente hoy no los pude acompañar en el programa, pero estoy súper nerviosa, esta noche es la semifinal, así que, a ponerle toda la energía, todo el punche, todo el amor a cada plato. Muy feliz y orgullosa del trabajo que venimos realizando durante todas estas semanas de este gran viaje que es El Gran Chef Famosos. Así que sí se puede, vamos a llegar a la final, vamos por esa olla”.

