Madre denuncia discriminación en matrícula escolar para su hijo con discapacidad

Marcela Miranda denuncia que el colegio Vasil Levski le puso muchas trabas cuando quiso intentar matricular a su pequeño en dicha institución educativa. Su hijo sufre de distrofia muscular tipo duchenne. Según comenta, este sería el motivo por el que se le negó la vacante para que pueda empezar a estudiar.

“Para pedir una vacante, me hacen hablar con la directora, le explico el caso de mi hijo… Ella me asegura que hay vacante y que presente los documentos. He retornado todas las fechas indicadas y cuando sacaron la lista, en ninguna estaba el nombre de mi hijo”, comenzó la madre de familia preocupada por la situación.

Hasta la fecha, Adriano ha estado estudiando desde casa porque el colegio no lo recibía y su madre aún intentaba agotar todos los recursos para que empiece el año escolar lo más pronto posible. Asimismo, asegura haber recibido maltratos por parte del director. Jorge Solari se acercó al centro de estudios, pero no logró obtener ninguna declaración.

Además, comentó que le hicieron llegar una carta donde aceptaban su solicitud tras denuncias con la UGEL, pero recalcaron que no se iban a responsabilizar de cualquier accidente que le suceda al menor dentro de la casa de estudios. En un enlace en vivo con el Director Regional de Educación, se pudo conocer que finalmente obtuvieron una vacante, pero que ahora la madre desea declinarla por el maltrato que sufrió. Por este motivo, se comprometieron a reubicar al niño en otro colegio.

