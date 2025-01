En el primer lunes del 2025, Arriba Mi Gente arrancó con energía y diversión gracias a la visita del carismático Zumba, quien llegó al set para dar clases de baile a Maju Mantilla y Fernando Díaz.

Al ritmo del tema “Inténtalo”, Zumba contagió su entusiasmo a todos en el set. Cuando Fernando confesó: “Tengo dos pies izquierdos”, Zumba, con su característica buena vibra, lo tranquilizó diciendo: “Tranquilo, conmigo vas a aprender”.

En una entrevista después del programa, Zumba expresó su aprecio por todo el equipo de Arriba Mi Gente: “Venir aquí y estar con Maju y Fernando es como estar en casa. Me gusta compartir con ellos”.

Al hablar sobre sus metas para este 2025, Zumba destacó la importancia del esfuerzo: “Yo no creo tanto en la suerte, sino en el esfuerzo que uno pone para que las cosas se den. Para este año, no tengo una meta fija, pero sí mucha constancia. Las cosas que uno desea se concretan con dedicación”.



Además, entre risas, se animó a confesar si aceptaría participar en El Gran Chef Famosos: “Si me llaman, yo estaría encantado. No sé cocinar ni agua, pero si me llaman, se aprenderá”.

Sin duda, Zumba trajo energía, risas y mucha inspiración al set, recordándonos que el esfuerzo y la actitud positiva son clave para lograr cualquier meta. ¡Así empezó el 2025 en Arriba Mi Gente!

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina Televisión?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. con Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR: