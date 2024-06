La convocatoria de Christian Cueva para la presenta Copa América generó diversos comentarios entre la prensa y los hinchas de la selección peruana. Aprovechando en enlace en vivo con Fernando Egúsquiza y Pablo Ocaña, los conductores de “Arriba Mi Gente” les preguntaron sobre si el volante nacional podría tener o no minutos ante Canadá.

“Hay una información importante, el mismo Fossati en la misma conferencia menciona que tuvo que hacer dos o tres cambios obligatorios (contra Chile)”, comenzó diciendo Fernando Egúsquiza, dando a entender que esto pudo haber sido un factor importante para que ‘Cuevita’ no salte a la cancha ante los dirigidos por Ricardo Gareca. “Si Cueva en el partido ante Chile era entre el cuarto o quinto cambio, ante Canadá puede ser el primer o segundo cambio. Ha mejorado mucho en cuanto físico”, añadió Pablo Ocaña.

Pese a que nada puede asegurar que un jugador dispute un partido o no, de no suceder nada raro el ’10’ podría sumar algunos minutos. “Yo creo que hoy ante Canadá, algunos minutos va a tener. Tenemos la posibilidad de 5 cambios y si no hay nada raro, va a suceder”, manifestó el periodista deportivo.

