Día a día, los peruanos conviven con las jergas en su vocabulario. Y, por eso, en “Arriba mi Gente” se hizo un recuento de todas aquellas palabras o frases que se han dejado utilizar a lo largo de los años. Y, en ese contexto, el conductor Santi Lesmes confesó cuál fue la jerga que le llamó la atención al llegar al Perú desde España.

Desde hace 15 años, Santi vive en nuestro país y asegura que “tiene barrio” de su natal España; aunque “el barrio de acá me parece más divertido”.

Y eso provocó la curiosidad de Karina Borrero. “¿Te costó mucho entender jergas cuando llegaste?”, le consultó.

Así que Santi Lesmes confesó: “Te soy sincero: me costó un año. Me hablaban y me decían muchas cosas que yo no entendía. Y, poco a poco, las fui conociendo. Un día le dije a un señor: “mire, voy para el centro comercial, ¿para dónde voy?” y me dice: “de fresa (que significa “de frente”)”. Poco a poco”

Mira la entrevista completa de “Arriba mi Gente” en el video ubicado en la parte superior.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. con Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR