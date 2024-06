Emprendedoras denunciaron en “Arriba mi Gente” haber sido estafadas presuntamente por la empresa “Grupo AGT SAC”, representada por el señor Abdías Gómez Tarrillo.

La modalidad de estafa fue a través de depósito de cheques sin fondos. Una de las agraviadas, identificada como Mayra Ríos, denunció que la supuesta empresa le pidió 70 cajas de regalos personalizados. Pero, ni bien entregó el pedido, el monto total de 12 mil soles desapareció de su cuenta bancaria.

TE PUEDE INTERESAR | Diseñadora arequipeña LANZA casacas de frazada tigre para reciclar y combatir el frío

“Confiamos en que el banco lo había procesado (…) A los dos días, vuelvo a ingresar al aplicativo y salía el cheque rechazado. El banco no me da explicaciones si fue porque no había fondos, si faltaba firma o si era falso”, reveló la afectada.

Otra de las afectadas por esta supuesta empresa también denunció la misma modalidad de estafa; pero por un monto mucho mayor: 22,089 soles. “Cuando entro al app de mi banco aparece como si fuera un cheque abonado, pero anulado. Intento comunicarme con la persona que me contactó y me había bloqueado, no me contestó más”, aseguró.

“Arriba mi Gente” intentó comunicarse con el número con el que la supuesta empresa “Grupo AGT SAC” se había comunicado con las víctimas. Pero no se recibió NINGUNA respuesta.

Sin embargo, SÍ lograron comunicarse con Abdías Gómez Tarrillo, gerente del “Grupo AGT SAC”, empresa que tiene domicilio fiscal en Moyobamba y se dedica a la elaboración de paneles estructurales. Él aseguró NO estar detrás de la estafa y que estarían usurpando su identidad.

“Yo no lo conozco. No sé quién es. Nosotros no hemos pedido ningún producto de ella. Son cuatro personas que nos han tocado el teléfono. La primera fue en el mes de mayo. Con una de las personas agraviada, en coordinación, hicimos una denuncia. El número que aparece no es el nuestro”, contestó.

También se conoció que los cheques no corresponden al “Grupo AGT SAC”, sino a otra empresa. Y, además, están endosados a la firma de un hombre identificado como Junior Sullón Cruz.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina Televisión?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR