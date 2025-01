Una ciudadana de 64 años, identificada como Lita Montenegro, denunció ante las cámaras de “Arriba mi Gente” el robo de su vehículo, el cual estaba estacionado en la cuadra 2 de Calle Gral Recavarren, en el distrito de Miraflores.

La pensionista fue víctima de robo el último lunes 27 de enero y, poco después, recibió llamadas por partes de los delincuentes, quienes le piden el depósito de 30 mil soles para recuperar el auto. “Yo no les voy a dar un sol”, aseveró la mujer ante las cámaras.

Asimismo, Lita Montenegró denunció que no le quisieron recibir la denuncia en la comisaría de su jurisdicción.

“La cosa no era con él (el alférez). Le dije: ‘Usted está a cargo del personal, haga algo, me acaban de robar el carro’. Siquiera llame para que monitoreen dónde está. ¿Sabe qué? Al día siguiente regresé y el coronel de Inspectoría puso orden en la comisaría. Recién ahí me atendieron”, sentenció la pensionista.

