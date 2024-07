04 de julio 2024 Actualizado el: 04 julio 24 | 11:10 am

Cada año se toma mayor conciencia de promover entornos seguros en el mundo virtual; especialmente para los menores de la casa. Pese al esfuerzo, 3 de cada 10 niños AFIRMA no sentirse seguro cuando usan internet. Pero no solo eso.

TE PUEDE INTERESAR | Leslie Shaw CUENTA cómo fue dirigir el videoclip de “Pendejerete”, su nueva canción con Armonía 10

En el reportaje de “Arriba mi Gente”, se menciona que, al compartir su información personal, los niños se ven expuestos a peligros como extorsiones, ciberbullying, grooming, entre otros.

La representante de Aldeas Infantiles SOSPerú, Yakelin Caycho, conversó con “Arriba mi Gente” y confirmó que el ANONIMATO de internet permite esta vulneración. “En lo físico, yo sé quién me afecta, quién me agrede. Pero, cuando hablamos del entorno virtual, esta persona que agrede no sé ni siquiera quién es”, sentenció.

¿Qué pueden hacer los padres de familia para evitar que sus hijos sean víctimas?

Lo importante es que los padres estén pendientes de sus hijos e insistir en preguntarles cómo se encuentran.

La representante de Aldeas Infantiles SOSPerú precisó: “Los adolescentes dicen que todo está bien y nunca te quieren responder nada. Hay un mensaje clave tenemos que darles como padres siempre: ‘Si te está pasando algo, yo te voy a escuchar y te voy a creer. Cuando me necesites, búscame’”.

Asimismo, añadió que “los adolescentes a esa edad necesitan de un adulto que sea su referente de cuidado”.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina Televisión?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR