El lunes 1 de julio, el grupo de cumbia Armonía 10 estrenó, junto a Leslie Shaw, el tema “Pendejerete” junto a su video musical. Los artistas llegaron al set de “Arriba mi Gente” para cantar el nuevo tema, revelan detalles del debut de la cantante como directora.

Santi Lesmes, conductor de “Arriba mi Gente”, recibió a los músicos y le preguntó a Leslie cómo se animó a realizar su primer trabajo como directora del videoclip de “Pendejerete”. “Ya van como 10 videoclips que realizó aquí y los directores me hacen renegar. Entonces, yo lo tengo que hace rpara que quede como a mi me gusta y cómo me lo imagino en mi cabeza”, explicó la cantante.

Leslie destacó que para ella la experiencia fue muy divertida, desde la grabación de la canción hasta la realización del videoclip.”Es triple trabajo, pero me encanta, me apasiona. Es una nueva pasión que he descubierto”, manifestó. Además, Leslie le agradeció al grupo de cumbia por haber confiado en ella y por aceptar trabajar juntos. “Me encanta que me den la oportunidad de poder dirigirlos, Armonía 10 que tienen tantos años en esto”, declaró.

