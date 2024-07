Carlos Enrique Sanchez Montero, mejor conocido como “Yayo” en Tik Tok, se ha vuelto toda una figura en la mencionada red social. Al cierre de esta nota, cuenta con más de 250 mil seguidores que siguen, día a día, sus transmisiones en vivo mientras maneja un bus que sigue la ruta Ancón-Jesús María.

En estos ‘lives’ ha conseguido que más de 11 mil suscriptores se mantengan conectados e, incluso, le donen dinero por la red social. Así que, más allá de guardar esa ganancia para sí mismo, Yayo la distribuye entre sus pasajeros, quienes se bajan en sus paraderos más que felices.

En conversación con “Arriba mi Gente”, Carlos Enrique “Yayo” confiesa que empezó a trabajar como cobrador de bus a los 12 años para sacar adelante a su mamá. Y que ahora, que tiene dos hijas, se gana la vida dignamente para darles lo que él no pudo tener en su momento.

“Mantenía a mi mamá y nos vinimos a vivir a Ventanilla. Nunca he tenido el afecto de padre. Quiero darle la familia que nunca he tenido, quiero ser ese padre héroe que muchas veces he soñado. Quiero ser esa persona ahora (para mis hijas)”, aseguró.

