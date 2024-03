Lita Pezo en Arriba mi Gente tras no ganar en Viña del Mar 2024: “Estoy tratando de asimilar todo lo que pasó ayer”

La cantante peruana Lita Pezo se lució la noche del jueves en la gran final del Festival de Viña del Mar 2024. Pese a ser una de las favoritas del público, la artista no consiguió el respaldo del jurado calificador, quien le otorgó un puntaje de 2.7, obteniendo el tercer lugar. Tras su participación Lita Pezo se comunicó con Arriba Mi Gente para mostrar su descargo luego de no ganar el evento artístico.

“Estoy tratando de asimilar todo lo que pasó ayer, fueron meses muy intensos. En un concurso como este todo puede pasar. eso lo tengo clarísimo desde que inicié. Estoy muy agradecida por todo el respaldo de mi gente y pueblo peruano”, dijo en un primer momento Lita Pezo.

El conductor Santi Lesmes le consultó cuál fue su reacción ante los desconcertantes resultados del concurso. “Yo creo que cuando ayer dijeron los ganadores, tú te sentías extrañada. cuando veías en esa pantalla que tu tenias por el voto del pueblo 6.1 y que teniendo tanta ventaja se voltea todo, supongo que ¿te extrañó no?”

“Lo tomé con bastante serenidad y tranquilidad, porque muy al margen de un voto o resultado, he sentido que he dado mi corazón y mi entrega total, desde el primer momento que supe que iba a representar el país. Es el proyecto más importante de mi carrera. Está claro que un concurso no nos define, esto me da un impulso a seguir adelante”, respondió la representante peruana.

La artista agregó que al final del concurso nunca llegó a conocer cuáles fueron las votaciones secretas del jurado que la dejaron en el tercer lugar. “No nos dan ninguna votación. Todo pasa por algo, igual felicito a mis compañeros, porque todos son ganadores… Yo me quedo con mi premio del amor y respaldo que he tenido de todos ustedes…”

