Hombre denuncia que perro le arrancó la oreja a su perra ‘Nikita’  y dueño no se hace responsable

El pasado 8 de abril, la perra ‘Nikita’ fue atacada por un perro sin bozal dentro del condominio donde vive su familia. La mascota fue llevada al veterinario después de que el otro animal le arrancara una parte de su oreja.

El reportero Jorge Solari de “Arriba mi Gente” buscó a Marco Clemente, el dueño de ‘Nikita’ para conocer más sobre el suceso. El hombre reveló frente a las cámaras que puso una denuncia contra el dueño del perro atacante y que no ha recibido apoyo económico para cubrir los gastos del veterinario.

“Yo estaba saliendo de mi condominio para sacar la basura. Mi perra sale y, confiado en que la mampara estaba cerrada. Yo salgo y veo que el perro está atacando a mi perra. Yo corro. Ese perro es agresivo, estaba sin bozal (…) Exigimos que el señor (cubra) los gastos que estamos teniendo. Queremos que nos reconozca la medicina, operación. Solo pagó una consulta”, aseguró el afectado.

En el enlace en vivo, Jorge Solari también pudo conversar con el dueño del perro que atacó a ‘Nikita’, identificado como Williams, quien aseguró que sí aportó económicamente al tratamiento. “En un descuido mío, el señor lo deja a su perro suelto y sale. El perro vino y ahí tuvo su encuentro con mi perro. Yo reconozco que mi perro lo agredió un poco. Desde ahí, en ningún momento me he negado. Estuvimos en la veterinaria hasta la una y media de la mañana. Hemos pagado 60 soles del tratamiento. Pero la señora, agresivamente, me dijo de todo. Yo me he callado (…) Yo acordé (cubrir los gastos) con él mitad y mitad”, aseveró.

