COVID-19 cobra tres nuevas víctimas en Perú y doctor advierte sobre las dosis: “Las vacunas anteriores no sirven para nada”

El primer caso que se reportó por fallecimiento de COVID-19 se dio en Áncash, cuando un hombre de 43 años perdió la vida en el Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz. A él se sumaron dos nuevos casos, uno en Trujillo, de una mujer de 85 años, quien sufría de hipertensión arterial y fibrosis pulmonar. También existe el caso de una señora de 68, que falleció luego de estar internada desde el 30 de diciembre.

Para conocer un poco más sobre las medidas que se están tomando acerca del tema, el doctor Leslie Soto, infectólogo, visitó el set de “Arriba Mi Gente” para despejar cualquier tipo de dudas y hacer de conocimiento público ciertas recomendaciones.

Una de las cosas que mencionó, fue que el virus permanece en el cuerpo por 10 días. También acotó que la vacuna tiene vital importancia, pues ayuda a que las personas no tengan secuelas graves. No obstante, lo que llamó la atención fue que asegurara que las dosis anteriores ya no sirven para nada. Recalcó que la única que puede protegernos es la bivalente.