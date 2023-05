Consultorio de Pipoca: ¿Cómo calculamos la edad de nuestros perros?

Este miércoles en Arriba Mi Gente disfrutamos de una nueva edición del Consultorio de Pipoca, un espacio dedicado para los engreídos de la casa. Como ya es habitual, Pancho Cavero nos visitó en el set para conversar de un tema sumamente importante: ¿Cómo calcular la edad de nuestros perros? Esto debido a que los amantes de los animales queremos conocer cuánto tiempo nuestros peluditos estarán con nosotros.

“La tercera edad en los perros comienza cuando pierden actividad. Se ponen más calmados. Dejan de ser hiperactivos como los cachorros, duermen más, son más delicados para comer y hasta les puedes salir canas”, nos comenta el especialista Pancho Cavero en una interesante entrevista con Fernando Díaz.

¿Cómo calculamos la edad de nuestros perros? Si bien es cierto se cree que la edad de los perros se debe multiplicar por siete para conocer sus años reales, esto no es tanto así. “Esta es una teoría para calmar los ánimos. Si multiplicamos por siete, Pipoca tendría 42 años, pero no se comporta como alguien de edad. Al ser una perra pequeña, yo la veo de 30 años. Pero si quiero saber su edad, debo ver sus dientes. Si se encuentra sarro, es un indicador típico de un perro de cinco años. Esto se aplica tanto para perros como para gatos”.

Consultorio de Pipoca: ¿Cuáles son las razas de perros más longevos?

No hay razas de perros específicas que sean inherentemente más longevas que otras. Hay muchos factores que pueden afectar en la cantidad de años que vivan. En el caso del bulldog, por más que son razas pequeñas, no tienden a ser muy longevos, ya que tiene condiciones que no lo ayudan.

En general, se considera que los perros de razas más pequeñas tienden a vivir más tiempo en comparación con las razas más grandes. Algunas razas pequeñas que suelen tener una vida más larga incluyen el Chihuahua, el Yorkshire Terrier, el Shih Tzu y el Bichón Frisé. Estos perros a menudo pueden vivir entre 12 y 15 años o incluso más.

Sin embargo, es importante recordar que la longevidad de un perro no está garantizada por su raza, y puede haber variaciones individuales dentro de cada raza. Además, el cuidado adecuado, la alimentación equilibrada, el ejercicio y las visitas regulares al veterinario son elementos clave para promover la salud y la longevidad de cualquier raza de perro.

Consultorio de Pipoca: ¿Cómo cuidar a tu perrito si ya está viejito?

Uno de los indicadores de que tu mascota pertenece a la tercera edad es que su cantidad de horas de sueño aumenta. Su ingesta de comida disminuye, se vuelven más sedentarios y tienden a engordar. También son propensos a sufrir enfermedades degenerativas a la vista y al corazón. Es importante realizarles, constantemente, exámenes para conocer cómo se encuentran.