Futbolista Horacio Benincasa da mensaje a favor de la salud mental en el fútbol peruano, ¿qué pasa con los deportistas?

El domingo 5 de mayo, el futbolista de Horacio Benincasa sorprendió a todos con unas fuertes declaraciones durante una conferencia de prensa. Después del partido de Sporting Cristal y Alianza Atlético de Sullana, el defensa dió un mensaje de denuncia a la falta de atención a la salud mental de los deportistas.

TE PUEDE INTERESAR | Hombre detona explosivo en la puerta de un edificio en Independencia y huye en mototaxi

El reportero Jorge Solari de “Arriba mi Gente” conversó con Benincasa sobre sus comentarios sobre la depresión en el fútbol. “Tengo muchos compañeros que se me acercan, no la pasan bien y me cuenta o buscan algún tipo de ayuda”, confesó.

El deportista de Alianza Atlético también se animó a hablar sobre el caso de Percy Prado. El exfutbolista hizo varias publicaciones en su cuenta de Instagram despidiéndose de sus seres queridos. Afortunadamente, su familia informó que lograron ayudarlo.

Gustavo Neyra, coach deportivo, para comprender el problema de la depresión en el mundo del deporte. El coach afirmó que la preparación mental y emocional son muy importantes. “Hay deportistas que me piden sesiones de coaching y me dicen: “Quiero hablar”. Nadie los escucha a ellos”, expresó.

Además, el psicólogo deportivo Atilo Muente explicó que en los últimos años se ha incrementado el área de psicología en varios clubes. “Hay que nutrir, hay que enseñar, prepara al deportista para que pueda afrontar las diferentes situaciones de pueda tener”, sostuvo. Horacio agregó que la responsabilidad es también de los medios de comunicación, pues aumentan la tensión y las críticas hacia los deportistas.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina Televisión?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.