Agraviado de choque causado por Giancarlo Yaipén asegura que no recibió indemnización de parte del mánager

El agraviado del choque ocasionado por Víctor Giancarlo Yaipén la madrugada del 8 de abril, Jhacson Maringota, denuncia que, hasta la fecha, el mánager de la Orquesta Candela no se ha hecho cargo de los daños ocasionados a su vehículo. El padre de familia afirma que el resultado peritaje técnico y de la evaluación del seguro del auto lo clasifican como vehículo irreparable.

TE PUEDE INTERESAR | Lambayeque: 17 personas son diagnosticadas con UTA, pero falta de medicamentos complica su tratamiento en Chiclayo

Antes de obtener los resultados, el afectado se comunicó con el mánager para pedir 15 mil dólares en lo que esperaba la respuesta del seguro. Yaipén se negó y le ofreció 8 mil soles. Maringota no aceptó y decidió esperar el peritaje para llamar a Yaipén en busca de una conciliación.

El padre de familia explicó que Yaipén se encontraba ocupado y que prometió devolverle la llamada, promesa que no cumplió. “Hasta la fecha no me llama”, declaró. Pese a que le pasó el número de su abogado por WhatsApp, el mánager no comunicó con él.

El mánager asegura estar dispuesto a reparar el vehículo, pero no a pagar la suma que Maringota exigió. “Le ofrecí un dinero para repararlo y mientras tanto también un auto”, menciona. Además, afirma que quedaron en reunirse, contrario a lo que indica el agraviado.

Además de esta denuncia, Yaipén registra otras por agresión psicológica y por manejar ebrio en 2019. Esta semana ambas partes tienen una citación en la comisaría de Pueblo Libre para conciliar la reparación de daños.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina Televisión?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.