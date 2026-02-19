Sudamericano de Vóley por Latina: Revive AQUÍ el partido entre Sesi vs Club UNIV
En su debut esperado, el Club esi de Brasil le ganó con categoría al Club UNIV por 3 sets a 0 a por la segunda fecha del grupo B del Sudamericano de Vóley 2026.
El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley sudamericano.
