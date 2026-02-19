En uno de los partidos más esperados, Alianza Lima se hizo respetar y le ganó por 3 sets a 1 a la Universidad San Martín por la segunda fecha del grupo B del Sudamericano de Vóley 2026.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley sudamericano.

No te pierdas ningún detalle del Sudamericano de Vóley 2026, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.