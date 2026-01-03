Liga Peruana de Vóley por Latina: Revive AQUÍ el partido entre Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka
En uno de los partidos más importantes, Universitario de Deportes quedó como el único puntero de esta primera etapa venciendo por 3 sets a 0 a Deportivo Wanka por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.
El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.
No te pierdas ningún detalle de la Liga Peruana de Vóley 2025, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.