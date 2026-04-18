Universitario de Deportes ganó con un marcador de 3 sets a 0 a Deportivo Géminis en el partido de ida por el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.