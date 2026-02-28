En un auténtico partidazo, la Universidad San Martín le dio vuelta y le ganó 3 sets a 2 a Circolo Sportivo Italiano por la fecha 8 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.

