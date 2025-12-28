Deportivo Géminis supo imponer condiciones de principio a fin y superó 3 sets a 0 a Rebaza Acosta por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.