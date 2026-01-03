Liga Peruana de Vóley por Latina: Revive AQUÍ el partido entre la Universidad San Martín vs Kazoku No Peru
En uno de los partidos más importantes siendo la última ronda de la primera etapa, la Universidad San Martín venció 3 sets a 2 a Kazoku No Perú por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.
El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.
No te pierdas ningún detalle de la Liga Peruana de Vóley 2025, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.