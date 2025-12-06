En un verdadero partidazo disputado en el Coliseo Miguel Grau del Callao, Universidad San Martín le ganó a Deportivo Géminis 3 sets a 1 por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.