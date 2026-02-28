En un auténtico partidazo, Deportivo Géminis tuvo una semana redonda ya que este fin de semana le ganó por 3 sets a 0 a Deportivo Sona por la fecha 8 la Liga Peruana de Vóley 2025-26. Recordemos que las dirigidas por Natalia Málaga jugaron el miércoles ante Universitario de Deportes y le ganaron.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.

No te pierdas ningún detalle de la Liga Peruana de Vóley 2025, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.