Club Atlético Atenea no tuvo complicaciones y venció 3 sets a 0 a Deportivo Géminis por la fecha 1 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.