Liga Peruana de Vóley por Latina: Revive AQUÍ el partido entre Club Atlético Atenea vs Deportivo Soan
06 de diciembre 2025
En su partido intenso, Club Atlético Atenea venció por 3- a 2 Deportivo Soan por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.
El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.
No te pierdas ningún detalle de la Liga Peruana de Vóley 2025, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.