En el partido que cerró la jornada dominical, Club Regatas Lima venció 3 sets a 2 a Circolo Sportivo Italiano por la fecha 1 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.