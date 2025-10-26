En un partido vibrante, el Club Atlético Atenea superó 3 sets a 1 al Circolo Sportivo Italiano en la Liga Peruana de Vóley 2025. Las Diosa comenzaron con el pie derecho el inicio del torneo y quieren ser protagonistas en la presente edición del vóley peruano.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.

No te pierdas ningún detalle de la Liga Peruana de Vóley 2025, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.