Universidad San Martín demostró su superioridad y venció 3 sets a 0 a Universidad San Martín por la final ida de la Liga Peruana de Vóley, resultado con el que se pone a un paso del título nacional.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.

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