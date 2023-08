Todo por mi Familia Capítulo 13: Asiye descubre que Ahmet es padre de Omer

Todo por mi Familia viene teniendo gran acogida entre la gente y esta vez un nuevo capítulo nos cautivó de inicio a fin en la nueva novela de Latina Televisión. Las aventuras de los hermanos Eren continúan y esta vez estarán cargadas de muchas emociones, grandes momentos y secuencias imperdibles.

En este capítulo de la novela turca, Doruk lleva los artículos que utilizaron Ahmet y Omer para que analicen su ADN. El muchacho se comunica con Asiye, su novia, y le comenta que tendrán los resultados muy pronto. Sin embargo, Omer se entera de que Ahmet, el hombre que lo odia, lleva el apellido de su padre.

Él se acuerda del nombre de su progenitor, pues Suzan ya le había dicho cómo se llamaba. Él se lo cuenta a su primo Ogulcan. “Es el papá de Sarp. Eso significa que la señora Sevgi se apellida igual”. Pese a que su primo trata de persuadirlo, Omer sigue con la duda.

Durante el capítulo, Doruk lleva el resultado de ADN con Asiye y Ogulcan. La muchacha no se siente capaz de abrir el sobre. “No puedo. No me importa lo que diga ahí. Omer es mi hermano”. Es por ello que Ogulcan decide hacerlo por ella. “Son 99% compatibles. Ese hombre es padre de Omer”, confiesa el primo de los hermanos Eren.

Mientras tanto, Omer le pregunta a su madre por la generosa ayuda de la señora Sevgi. Una nerviosa Suzen se hace la desentendida, pero el joven le insiste. “Tú dijiste que mi padre se llama Ahmet Yilmaz y el hijo de la señora se llama así. Ahora entiendo por qué ella me quiere tanto“, entiende.

Al final del capítulo, Asiye decide confrontar a la señora Sevgi, quien acepta su parentesco con el muchacho. Ella le pregunta por qué no le confiesa a Omer que es su abuela. “Es mi culpa que el haya tenido una culpa llena de miseria“, menciona. Además, le cuenta que Ahmet rechaza al mayor de los Eren.

