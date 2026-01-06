Valentina y sus hermanitos se ganan la vida subiendo a los buses, cantando y tocando música para llevar un pan a casa. En cada recorrido, en cada canción, hay esfuerzo y una esperanza intacta. En casa, Valentina sostiene algo más que responsabilidades: sostiene una promesa. Le asegura a su abuelita que saldrán adelante, que trabajará para cuidar de ella y de sus hermanos.

Querida por el barrio, chambeadora y dispuesta a luchar por los suyos, Valentina representa a miles de jóvenes que enfrentan la vida con coraje, sin perder la fe en un futuro mejor.

Un elenco de primer nivel

La novela es protagonizada por Mayra Goñi y el actor mexicano Rodrigo Brand, y cuenta con un sólido elenco integrado por Roberto Moll, Haydée Cáceres, Josué Subauste, Gabriel Quintana, Matthew Lizarbe, Leandra Núñez, Gustavo Borjas, Brahian Labarthe, Marisela Puicón, Mara Minchán, Katia Condos, Mariel Ocampo, Alessa Witchelly Flor Castillo.

La actriz y cantante Mayra Goñi, compartió lo que significa este proyecto en su carrera:

“Protagonizar Valentina Valiente es un sueño cumplido para mí. Es un paso muy importante en mi carrera y lo vivo con mucha gratitud y responsabilidad. Esta historia no solo me reta actoralmente, sino que también me representa, porque habla de una mujer que lucha, que se cae y se vuelve a levantar, y creo que muchas personas se van a sentir identificadas con ella.

Este protagónico me permite crecer muchísimo como artista, exigirme más, explorar nuevas emociones y demostrar todo lo que he venido construyendo a lo largo de los años. Lo tomo como una confirmación de que el trabajo constante, la disciplina y la fe en uno mismo siempre dan frutos. Estoy muy agradecida por la oportunidad y con muchísimas ganas de seguir aprendiendo y creciendo en este camino.”

Con esta nueva ficción, Latina reafirma su apuesta por las historias que emocionan, conectan y reflejan la realidad de muchas familias peruanas.

Muy pronto “Valentina Valiente”

