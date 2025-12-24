En este especial navideño de Latina, Micheille Soifer se animó a compartir algunos de los momentos que marcaron su vida personal y artística.

¿Cuál fue el regalo que siempre soñaste de niña?

Micheille recuerda que nunca fue muy aficionada a los juguetes. Sin embargo, hubo un obsequio que guarda con especial cariño: su primer mini karaoke. Desde muy pequeña tenía claro que quería ser cantante o artista, y ese regalo se convirtió en una confirmación de su vocación. Aquel mini karaoke no solo fue un presente, sino el inicio de un sueño que hoy es una realidad.

¿Qué sientes al escuchar la melodía de Navidad?

Las canciones navideñas transportan a Micheille directamente a su hogar en Ventanilla, donde armaba el arbolito junto a su mamá, colocaban el nacimiento y decoraban la casa con ilusión. Recuerda la espera por la ropa nueva, el panetón y el chocolate caliente que acompañaban la celebración. Son momentos que atesora profundamente y que espera poder compartir con sus hijos en el futuro, manteniendo viva la magia de la Navidad.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q