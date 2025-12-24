La Navidad no siempre se recuerda por los regalos, sino por las emociones que se quedan para siempre. En este especial de Latina, varios talentos reviven los sueños, anécdotas y sentimientos que marcaron sus Navidades de infancia.

¿Cuál fue el regalo que siempre soñaste de niño?

Algunos recuerdan regalos sencillos que se volvieron inolvidables, como un skate o una bicicleta que simbolizaban libertad y juego, comenta César Ritter y Mónica Delta. Otros evocan sueños más grandes, como viajar a Disney junto a mamá, un deseo que representaba tiempo y compañía, comenta Lorena Álvarez. También hay historias agridulces, como la bicicleta que llegó con ilusión pero se perdió poco después, de Pierina Carcelén.

Para otros talentos, los regalos nunca fueron lo principal, ya que la verdadera felicidad siempre estuvo en compartir en familia y disfrutar juntos alrededor de la mesa, comenta Stefano Meier. Incluso hay recuerdos contados con humor, como pedir un jet privado y recibir uno de juguete, una anécdota que hoy provoca risas, comenta Santi Lesmes.

¿Qué sentimiento te transmite la melodía de las luces de Navidad?

Ese sonido marca para muchos el reencuentro familiar, el momento exacto en el que todos ya están sentados a la mesa y la celebración puede comenzar, comenta Maritere Braschi. Es una sensación de unión, calma y emoción que resume el verdadero espíritu de la Navidad.

