Latina continúa apostando por historias que conectan profundamente con el público, y este lunes 24 de noviembre a las 3:00 p. m. llega una producción que promete tocar el corazón de todos los televidentes. “Cuando los ángeles caen” es una serie cargada de fe, esperanza y segundas oportunidades, que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros siempre puede aparecer una luz inesperada.

A veces, cuando la vida nos golpea con fuerza y sentimos que ya no queda nada por hacer, surgen señales o personas que cambian nuestro camino. Esta producción recoge esas historias reales y conmovedoras que muestran cómo, cuando todo parece perdido, pueden aparecer “ángeles” en forma de gestos, encuentros o seres humanos dispuestos a ayudar sin esperar nada a cambio. Cada capítulo invita a reflexionar sobre la fuerza de la bondad y la importancia de no rendirse.

Cada episodio presenta relatos inspiradores de personas que enfrentan momentos difíciles: pérdidas, enfermedades, desilusiones o pruebas que ponen su vida a contraluz. En medio de esas situaciones límite, la serie revela cómo pequeños milagros pueden nacer de los actos más simples, recordándonos que no estamos solos y que siempre existe un motivo para volver a creer.

“Cuando los ángeles caen” es una producción que celebra la bondad humana y nos invita a mirar la vida con optimismo, reconectando con la esperanza en medio de la adversidad.

Desde el lunes 24 de noviembre a las 3:00 p. m., tus tardes se llenarán de fe y esperanza con “Cuando los ángeles caen”, solo por Latina Televisión.

Latina, suma a tu vida.