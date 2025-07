Pascu y Rodri supieron desde el inicio que juntos podían hacer historia. Antes de que “Destripando la historia despegara”, cantaron sobre Marvel y Disney, pero no fue hasta que probaron con la mitología que encontraron la fórmula que los llevaría al éxito.

—¿Qué los llevó a apostar por la creación de —por qué no decirlo— hits basados en mitología griega?

Habíamos probado tres veces la mitología con Hércules, Thor y Loki. Fue a la cuarta cuando salió Zeus que sucedió el reventón. Era el caballo ganador, sabíamos que eso iba a funcionar, pero porque habíamos experimentado con muchas otras cosas antes.

—¿Se plantearon que en algún punto vivirían del proyecto?

[P]: Cuando empezamos a trabajarlo, yo llevaba un tiempo llevando el canal de YouTube y otros tres trabajos diferentes. En ese momento, recuerdo haber dejado todos esos trabajos y haber dicho: “Me voy a dar 6 meses para estar dedicado 100% a esto y ver si sale adelante y podemos vivir de ello”.

[R]: El canal de YouTube nos estaba dando 100 € que son alrededor de 400 soles. Con cada vez más esfuerzo, pudimos empezar a vivir de ello al tener nuestra empresa trabajando con más personas y que formen también parte del proyecto.

La niñez de Pascu y Rodri transitó entre el arte y la buena compañía. Desde que coincidieron en un salón de clases, no han dejado de encontrar formas de disfrutar juntos sus más grandes pasiones: el diseño y la música.

—¿Fue difícil coincidir en que la mitología sería el eje del proyecto?

[R]: No es que me disguste la historia, es solo que no me llena. A mí me gusta más la parte técnica de componer, busco la forma de hacer todo entretenido.

[P]: Pero a ti la historia bien contada te fascina.

[R]: Sí, hay algunas cosas que sí me gustan como ver documentales, pero tiene que entretenerme. Sí, tiene que entretenerme, efectivamente.

[P]: Desde pequeño, nos conocemos y siempre hemos estado haciendo teatro y música juntos. Al final, como yo sí que tengo esa mano para dibujar y —a lo mejor— esa curiosidad histórica, creo que ahí es donde empieza a converger.

Con casi 6 millones de seguidores en YouTube, Pascu y Rodri han hecho de “Destripando la historia” un fenómeno musical que ha conquistado desde los más pequeños hasta los más grandes.

—¿Qué caracteriza a su comunidad de fanáticos?

[R]: Siempre decimos que tenemos un público muy sano y nos encanta eso, pero también es un público muy interesado en la historia. No es que venga por simple curiosidad, suele ser bastante fiel.

[P]: Sí y es una comunidad súper amplia en cuanto a público se refiere. Variada, con gente de todas las edades. Tú puedes ir a nuestros conciertos y puedes ver a un chaval de 8 años disfrutando y puedes ver a una persona de 50 disfrutando, también.

—¿Un fanatismo hereditario?

[R]: Sí, mucha gente empezó a escucharnos con veintitantos años, ahora tiene niños y a esos niños les está enseñando “Destripando la historia” y vienen a los conciertos. Se está reciclando.

Estos amigos de toda la vida que no dejan de lanzarse miradas cómplices ya se encuentran en Lima para ofrecer un musical imperdible este jueves 15 de mayo con “El Amanecer de los Dioses” en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. ¡Consigue tus entradas en la web de Ticketmaster!

—Es su segunda vez por aquí, ¿qué es lo mejor del Perú?

[P]: La comida. Qué bueno está todo, qué bien se come, qué maravilla y ¡la gente! La gente siempre ha sido muy agradable.

[R]: No hemos tenido mucha ocasión de hacer turismo y nos encantaría ahora que tenemos un poco más de tiempo, hacer un poco y descubrir más cosas de Perú y la historia, que es fascinante.