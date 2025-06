El importante evento The World’s 50 Best Restaurants, que premia a las mejores propuestas gastronómicas del año, anunció este jueves 19 de junio a los restaurantes más importantes de la edición. Y Perú es CLAVE, nuevamente, porque “Maido“, propiedad del chef Mitsuharu “Micha” Tsumura, se quedó con el PRIMER LUGAR de la lista.

Aunque, en esta edición, no es la única propuesta peruana que se ubica en el top de The World’s 50 Best Restaurants. A continuación, te contamos qué otros restaurantes lo acompañan.

¿Qué otros restaurantes peruanos se ubican en el TOP de The World’s 50 Best Restaurants, además de Maido?

“Maido” del chef Mitsuharu Tsumura se quedó con el primer lugar de esta edición de The World’s 50 Best Restaurants; pero hay tres restaurantes peruanos que lo acompañan en el top:

Kjolle de Pía León (puesto 9)

Mérito de Juan Luis Martínez (puesto 26)

Mayta de Jaime Pesaque (puesto 39)

Maido – Lima Asador Etxebarri – Atxondo Quintonil – Ciudad de México DiverXO- Madrid Alchemist – Copenhagen Gaggan – Bangkok Sézanne – Tokio Table by Bruno Verjus – París Kjolle – Lima Don Julio – Buenos Aires Wing – Hong Kong Atomix – Nueva York Potong – Bangkok Plénitude – París Ikoyi – Londres Lido 84 – Gardone Riviera Sorn – Bangkok Reale – Castel di Sangro The Chairman – Hong Kong Atelier Moessmer Norbert Niederkofler – Brunico Narisawa – Tokio Sühring – Bangkok Boragó – Santiago Elkano- Getaria Odette – Singapur Mérito – Lima Trésind Studio – Dubai Lasai – Rio de Janeiro Mingles – Seul Le Du – Bangkok Le Calandre – Rubano Piazza Duomo – Alba Steirereck – Viena Enigma – Barcelona Nusara – Bangkok Florilège – Tokio Orfali Bros – Dubai Frantzén – Estocolmo Mayta – Lima Septime – París Kadeau – Copenhague Belcanto – Lisboa Uliassi – Senigallia La Cime – Osaka Aprège – París Rosetta – México DF Vyn – Skillinge (Suecia) Celele – Colombia Kol – Londres Jan- Munich

¿Qué dijo Mitsuharu “Micha” Tsumura tras ganar a MEJOR RESTAURANTE DEL MUNDO en The World’s 50 Best Restaurants?

Al ser anunciado “Maido” como el mejor restaurante del mundo, Mitsuharu “Micha” Tsumura subió al escenario junto a su equipo para recibir el reconocimiento.

En su discurso de aceptación del premio dijo: “Gracias, pronto serán 16 años de Maido, César, Marjorie, Mariana, juntos desde el inicio en este sueño. No solo el sueño de ganar un premio, sino también el sueño de hacer feliz a la gente feliz con hospitalidad. Creo que la gastronomía, la comida, puede hacer cosas maravillosas. Puede hacer sueños realidad, puede resolver la mayoría de problemas que pensamos que no pueden ser solucionados”.

Asimismo, aseguró que, pese a las diferencias que pueden haber, “yo creo firmemente de que la industria gastronómica, ahora mismo, es un ejemplo de cómo podemos trabajar juntos. Hablamos mucho de sostenibilidad, de medio ambiente, que poco hablamos de la sostenibilidad de los seres humanos. Y creo que deberíamos ser un ejemplo para el mundo sobre lo que se puede hacer y cómo podemos unir las cosas con el poder de la comida. Muchas gracias”.

