Desde este lunes 16 de febrero a las 4:00 p. m., Latina Televisión estrena “Dos Esposas”, una novela que nos presenta un intenso drama familiar, donde los sentimientos, los lazos afectivos y los dilemas del corazón se entrelazan en medio de una realidad compleja y profundamente humana.

“Dos Esposas” no es solo un triángulo amoroso. Es un drama familiar profundo, donde dos mujeres luchan por lo que aman, enfrentan el juicio de la sociedad y descubren hasta dónde están dispuestas a llegar. El dolor de los hijos, el empoderamiento femenino, el valor del perdón y el precio de las decisiones marcan esta historia que va más allá del amor prohibido.

Con una narrativa ágil, emocional y llena de giros, esta novela promete convertirse en el nuevo fenómeno de las tardes de Latina.

No te pierdas el gran estreno de “Dos Esposas”,

este lunes 16 de febrero a las 4:00 p. m., solo por Latina Televisión.

Latina, suma a tu vida.