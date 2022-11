Jugadores lamentan el fin de Warcraft en China al separarse Blizzard y NetEase

17 nov (Reuters) – Blizzard Entertainment y NetEase provocaron el jueves la consternación de miles de jugadores al afirmar que éxitos como “World of Warcraft” no estarán disponibles en China a partir del año que viene, al finalizar una asociación de 14 años.

Las acciones de NetEase cerraron con un desplome del 9% en Hong Kong después de que Blizzard dijo que no pudo llegar a un acuerdo con la compañía con sede en Hangzhou que fuera coherente con los “principios operativos y los compromisos con los jugadores y los empleados” de la empresa con sede en California.

El anuncio de Blizzard, que no dio más detalles, era el asunto más comentado en la plataforma china Weibo, con más de 100 millones de visitas, mientras los usuarios expresaban su conmoción y tristeza. Muchos dijeron que habían jugado a sus juegos durante más de una década.

“Mi juventud estuvo muy marcada por el juego de Hearthstone”, dijo uno, mientras que otro se lamentó: “Estoy muy triste. Empecé a jugar a los juegos de Blizzard desde 2008 (…) ¿cómo me despido?”.

Blizzard dijo que las nuevas ventas se suspenderán en los próximos días y que los jugadores recibirán más detalles.

Los juegos que se suspenderán antes de la medianoche del 24 de enero incluyen “World of Warcraft”, “Hearthstone”, “Warcraft III: Reforged”, “Overwatch’, la serie “StarCraft”, “Diablo III” y “Heroes of the Storm”, dijo Blizzard.

NetEase se convirtió en la segunda empresa de juegos más grande de China, por detrás de Tencent Holdings, en gran parte gracias a los acuerdos que cerró en 2008 para ser el socio de Blizzard en China cuando Blizzard terminó su acuerdo con The9 Ltd.

Posteriormente, NetEase emitió un comunicado en chino en el que lamentó la revelación de Blizzard, al tiempo que confirmaba que las dos empresas no habían podido acordar los términos clave de la cooperación. En un comunicado en inglés, NetEase dijo que la finalización de los acuerdos de licencia, que expiran el 23 de enero, no tendría un “impacto material” en sus resultados.