Lo que se vivió en el último concierto de Lenin Tamayo fue mucho más que un show: familias enteras llegaron desde distintos distritos del país, incluso desde provincias lejanas y del extranjero, solo para verlo. Muchos viajaron horas, días, con tal de ser parte de un momento histórico para la música andina contemporánea.

La Llaqta: danza, identidad y revolución

Sobre el escenario, Lenin no estuvo solo. Lo acompañó La Llaqta, quienes no son solo su elenco de bailarines, sino el pueblo con quienes ha trabajado en sus videoclips más recientes como La Llaqta. Esta familia no solo aporta danza, sino también identidad, memoria y fuerza por un bien común: el arte del Qpop.

Un show poderoso

Música en vivo, distintas vestimentas, danza, adelantos de su nuevo álbum Amaru II, símbolos culturales andinos y un mensaje claro de resistencia y orgullo identitario. Cada canción fue sentida como un acto de memoria y de mucha celebración.

Lo vivido esa noche fue una afirmación de lo que significa ser andino, ser joven y ser parte de una nueva ola cultural.

El fin de una etapa, el inicio de otra

Este concierto también marcó el cierre de una etapa crucial en su carrera: fue su último show como artista independiente, antes de iniciar una nueva aventura junto al sello surcoreano HYBE, la misma casa discográfica de BTS. Con esto, el proyecto de Lenin da un salto internacional, llevando la lengua quechua y la identidad andina a nuevos públicos en todo el mundo.

AMARU II: el vuelo del Q’Pop

Como parte de este nuevo ciclo, Lenin lanzó a nivel mundial su álbum AMARU II, una producción que consolida al Q’Pop no solo como un género, sino como un movimiento global. En este álbum, se encuentra “Sara Sara”, “La llaqta” y Qoyllurit’i (Pampachay) por mencionar algunos.

Lenin no canta solo, canta con su gente

Con cada canción, cada coreografía y cada símbolo andino proyectado en pantalla, Lenin no solo lidera un fenómeno musical, lidera un despertar cultural. La gente que viajó kilómetros para verlo no fue solo a escuchar: fue a reconocerse. Y esa noche, en ese escenario, fue evidente que el Q’Pop se hizo presente.