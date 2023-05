Ed Sheeran es absuelto de acusaciones de plagio en relación a su canción ‘Thinking Out Loud’

El cantante británico Ed Sheeran fue demandado por derechos de autor debido a las similitudes encontradas entre su tema “Thinking Out Loud” de 2014 y la canción “Let’s Get It On” de Marvin Gaye de 1973. La acusación legal fue presentada por los herederos de Ed Townsend, quien coescribió la canción de Gaye. Sheeran, por su parte, argumentó que solo había semejanzas en las progresiones de acordes fundamentales en el género pop.

Sheeran asistió a todas las sesiones de juicio desde el 24 de abril y en su última declaración ante la corte expresó su indignación al dedicar toda su vida a ser un intérprete y autor para que su trabajo sea menospreciado con una denuncia como esta. A pesar de ello, el cantante británico recibió el veredicto del jurado, y tras conocer la decisión, abrazó a su equipo y agradeció a la corte por su resolución. Con este resultado, Sheeran no abandonará la música como había anunciado anteriormente si perdía el juicio.

Este caso es uno de muchos que han surgido en la industria de la música en los últimos años, donde los artistas son demandados por violaciones de derechos de autor y plagio. Los debates sobre la originalidad en la música y las limitaciones de las progresiones de acordes en el género pop seguirán siendo relevantes en la industria de la música en el futuro.