BTS incluyó oficialmente a Lima dentro de las paradas de su gira mundial 2026, marcando un momento histórico para el fandom peruano. El anuncio se realizó a través de Weverse y las redes oficiales del grupo, donde se confirmó que el concierto se realizará en dos fechas: el 9 y 10 de octubre.

La llegada de BTS al Perú representa su primera presentación en el país y responde al crecimiento sostenido del K-pop en la región. Tras el anuncio, miles de fans celebran la noticia en redes sociales, posicionando a Lima entre las principales tendencias a nivel nacional y latinoamericano, y reafirmando la fuerza y presencia del ARMY peruano.

Precios y zonas: ¿cuánto cuesta ver a BTS en Perú?

Con la confirmación de las dos fechas en Lima, aún no se ha informado el precio de las entradas ni la distribución de zonas para los conciertos. La producción no ha brindado detalles sobre los costos, beneficios o posibles experiencias asociadas a cada localidad.

Lo único confirmado hasta el momento es que la venta de entradas se realizará a través de plataformas oficiales vinculadas a Weverse, por lo que se recomienda a los fans mantenerse atentos a los canales oficiales del grupo y evitar intermediarios o páginas no autorizadas.

Asimismo, los asistentes deberán tener en cuenta que, además del valor del boleto, podrían generarse gastos adicionales como movilidad, alimentación y merchandising oficial, especialmente para quienes viajen desde otras regiones del país para asistir a los conciertos del 9 y 10 de octubre en Lima.

Llega el nuevo álbum

Tras culminar el servicio militar obligatorio, BTS confirmó oficialmente su regreso como grupo completo en 2026. El anuncio marca uno de los momentos más esperados por el fandom global, al tratarse del primer proyecto conjunto de los siete integrantes luego de varios años enfocados en actividades individuales.

El nuevo álbum contará con 14 canciones y abrirá su etapa de preorden el 16 de enero, mientras que su lanzamiento global está programado para el 20 de marzo. Este trabajo no solo representa el retorno musical de BTS, sino también el inicio de una nueva etapa en su carrera, con una propuesta que refleja la evolución artística del grupo tras la pausa obligatoria por el servicio militar.

El regreso de BTS con un álbum grupal reafirma su posición como uno de los actos más influyentes de la industria musical a nivel mundial y eleva las expectativas de cara a su gira internacional y las actividades que marcarán el 2026.