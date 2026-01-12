Tras casi cuatro años enfocados en proyectos individuales y el cumplimiento del servicio militar obligatorio, la gira mundial 2026 representa el reencuentro de los siete integrantes de BTS sobre los escenarios internacionales. “El nuevo álbum tiene un significado especial porque es el lanzamiento de un álbum grupal después de tres años y nueve meses, y además, muestra la dirección que seguirán los siete miembros a partir de ahora” mencionaron en el comunicado dado por BigHit Music en Weverse.

Según anunciaron el 4 de Enero, BTS dará a conocer de manera oficial las fechas y destinos de su gira mundial 2026 el 14 de enero a las 12:00 a.m. en Corea del Sur, lo que para el Perú sería el 13 de enero desde las 10:00 a.m. Este anuncio será determinante para saber si el país figura dentro del recorrido internacional del Boy group coreano.

La información sobre el tour será difundida de forma simultánea en distintos países, considerando las diferencias horarias. Para los fans en Perú, Colombia y Ecuador, el anuncio se realizará a las 10:00 a.m., mientras que en otros puntos de la región se conocerá minutos u horas después.

Como en giras anteriores, se espera que la membresía oficial de BTS en Weverse permita el acceso anticipado a la compra de entradas. Por ello, los seguidores recomiendan estar atentos y contar con esta suscripción en caso de que Perú aparezca en la lista de ciudades.

Igualmente, según lo apreciado anteriormente, existe una gran posibilidad de que no todas las fechas se revelen en un solo comunicado. La gira podría anunciarse por etapas, priorizando regiones específicas y dejando abiertas nuevas confirmaciones para las siguientes semanas.

Nuevo álbum y gira de gran escala

El anuncio del tour coincide con el regreso musical del grupo. BTS lanzará un nuevo álbum grupal cuya preventa comenzará el 16 de enero, mientras que su estreno está programado para el 20 de marzo de 2026. El disco contará con 14 temas interpretados por los siete integrantes, convirtiéndose en su primer trabajo conjunto desde 2022.

La gira mundial se desarrollaría entre mayo y diciembre de 2026, con decenas de conciertos alrededor del mundo y una asistencia que superaría los millones de espectadores. Las proyecciones posicionan este tour como uno de los eventos musicales más importantes del año.

¿Es posible un concierto de BTS en Perú?

Hasta ahora, BTS no ha incluido al país en ninguna de sus giras anteriores. Sin embargo, el crecimiento del público del K-pop en el Perú y la buena respuesta a recientes conciertos de artistas asiáticos refuerzan la posibilidad de que el país sea considerado en esta nueva etapa.

Según datos recopilados por Comscore, BTS es la banda de K-pop más mencionada en redes sociales peruanas, concentrando alrededor del 85 % de todas las menciones relacionadas con K-pop. Esto no solo demuestra el interés local, sino que coloca a Perú como uno de los países de Latinoamérica donde el grupo genera mayor interacción en línea.

Aquello refleja la presencia de una comunidad extensa, vibrante y presente en redes, eventos y campañas. La posibilidad de que BTS considere al Perú dentro de su tour mundial 2026 se sustenta en cifras concretas, una participación activa del fandom y años de presencia constante en el país. De concretarse una visita, sería la primera vez que el grupo se presente en suelo peruano.