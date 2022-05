A menos de un mes de celebrarse el Día Mundial de los Océanos, Adidas y Parley for the Oceans, se unen una vez más para incentivar a toda la comunidad deportiva global a sumarse a este nuevo reto y participar en el Run For The Oceans 2022.

Es preciso destacar que es la primera vez, en este desafío, la inclusión de nuevas disciplinas en la ruta, tales como el tenis, el movimiento en silla de ruedas, el fútbol, entre otras. También, es importante resaltar que por cada 10 minutos de carrera registrada en las actividades selectas, mediante las aplicaciones Adidas Runtastic, Joyrun, Codoon, Yeudongquan o Strava Parley; se limpiará el peso equivalente a una botella de plástico en las playas, islas y costas. Por ello, este Run For The Oceans, cuyo fin es ayudar a proteger los océanos de los residuos plásticos, se convierte en uno de los eventos más significativos.

Asimismo, el evento, que iniciará del 23 de mayo al 8 de junio, regresa por quinto año con la ambición de movilizar a una generación que contribuya a acabar con los residuos plásticos.

Por otra parte, según algunos estudios, el mundo se encuentra en un punto de inflexión, y se predice que los océanos contendrán más plástico que peces para el 2050. Sin embargo, dependerá de nuestras acciones que dicha estimación quede sin efecto.

Finalmente, se convoca a la acción de todos para generar juntos un cambio real en este Run For The Oceans, que se expandirá para dar la bienvenida a una gama más amplia de actividades.

Recuerda que cuando todos nos unimos, podemos ayudar a hacer una gran diferencia.

Datos

Desde 2017, Run For The Oceans de Adidas y Parley, han unido a más de 8,2 millones de corredores en todo el mundo, alcanzando un total combinado de más de 81,7 millones de kilómetros.

En tanto, a partir del 2015, cuando inició esta colaboración, Adidas ha fabricado a la fecha más de 50 millones de pares de zapatos usando Parley Ocean Plastic y cerca de 18 millones de pares solo en el 2021. Esto incluye residuos plásticos interceptados en playas y comunidades costeras para evitar que contaminen los océanos.

Para obtener más información e inscribirte, visita https://www.adidas.pe/runfortheoceans