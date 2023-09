Sobrevivientes Capítulo 36: Omer confiesa su amor por Ruya y se besan

El trigésimo sexto capítulo de “Sobrevivientes” nos trae más acontecimientos interesantes. Conforme avanza la serie, las emociones y las aventuras de los personajes, la trama de la exitosa novela turca sigue generando muchísimas expectativas en los televidentes.

El capítulo 36 de Sobrevivientes empieza con todas las emociones a flor de piel. Durante el desarrollo del capítulo, se puede ver a Cicek e Iskander discutir. Ella le pide que vea las marcas en su rostro que tiene por culpa del incendio. “Mira mi rostro. Te aseguro que no morí, Iskander”.

Posteriormente, Ruya llega a la casa de su mejor amiga para conversar de sus sentimientos por Omer. Ella le confiesa a Cicek que está enamorada del joven, por lo que Cicek le indica que no se guarde lo que siente y se lo diga. “La vida es demasiado corta. Ve con él”, la anima.

Por su parte, la doctora Tomris habla con Celebi en la estación de policía. El exalcalde la ciudad le dice que debió confiar en él y estar de su lado para no acabar de esa manera, sin embargo, no se esperó que la mujer tenga un as bajo la manga: ella le muestra un objeto que lo involucra a él en el incendio de la cisterna. “O me sacas de la cárcel o confieso a la policía”, lo amenaza Tomris. ¿Qué sucederá?

