Sobrevivientes Capítulo 67: Celebi golpea a Cemre por besarse con Ozan

Este capítulo de “Sobrevivientes” nos trae más acontecimientos interesantes. Conforme avanza la serie, las emociones y las aventuras de los personajes, la trama de la exitosa novela turca sigue generando muchísimas expectativas en los televidentes.

El capítulo 67 de Sobrevivientes empieza con todas las emociones a flor de piel. Durante el desarrollo del capítulo, se puede ver a Ruya e Iskender discutir por Cicek. “¡Jamás te acerques a Cicek!”, le grita la prima de Cemre. “Solo si ella me lo pide, lo haré”, le dice el hermano de Celebi, quien se queda perplejo cuando Cicek lo bota de su casa.

Por su parte, Ruya se encuentra molesta con su amiga por culpa de su ex pareja. “Atlas se decepcionaría si te ve con el asesino de su madre”, le dice enojada.

Por otro lado, en la mansión de Celebi, este le pregunta a Cemre. “¿Le contaste sobre el buen esposo que soy?, le dijo. Además, luego de ello, el hombre la golpeo con un objeto contundente. Al día siguiente, el padre de Gunez le pide que se prepare. “Tendremos invitados hoy. No querrás que me vean así. Tengo personas a mi alrededor para no morir”.

Mira el capítulo completo:

