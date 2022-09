¿Por qué no debes descargar WhatsApp Plus?

Existen muchas versiones extraoficiales o no permitidas de WhatsApp, entre ellas podemos encontrar WhatsApp Plus. Esta aplicación tiene funciones extras a lo que podría ofrecer la aplicación oficial, sin embargo, a pesar de ofrecer estas funciones, no deja de ser peligroso para el usuario.

Una de las razones por las cuales WhatsApp Plus se convierte en un peligro es que no es una versión que la aplicación autorice. Por ende, tus datos pueden estar en riesgo.

Alrededor del mundo, muchas personas actualmente usan la aplicación extraoficial porque ven muchos beneficios con respecto a los chats, apariencia y permanencia dentro de la plataforma. Sin embargo, lo que sé por fuera no es como parece.

Si quieres saber más acerca de WhatsApp plus y por qué no debes usarlo y volver a la aplicación principal, aquí te mostramos las razones.

En Latina queremos que estés seguro, es por eso que hemos recolectado la mejor información para ti.

Funciones de WhatsApp Plus

Las funciones de esta aplicación no autorizada de WhatsApp van desde el cambio de la apariencia y los colores en los chats hasta poder ver los mensajes que la otra persona ha borrado.

Igualmente, podrás descargar las fotos de perfil de tus contactos o sus estados, permanecer con una última vez fija, permitir que el Tick azul de visto se vea solo cuando respondes y subir videos de hasta 45 segundos.

La mayoría de estas funciones suena tentadora, sin embargo, hay que tomar en cuenta que no es la aplicación oficial y los datos del usuario pueden correr riesgo, por lo que no es recomendable.

Peligros de WhatsApp Plus

Una aplicación prohibida: WhatsApp Plus

Una de las razones más importantes por las que no recomendamos usar WhatsApp Plus es porque tus conversaciones con otros usuarios no tendrán la seguridad que deberían con la aplicación oficial porque a diferencia de esta en la plataforma no autorizada no están cifradas.

Cuando hablamos de cifrado, nos referimos al acceso que tienen los creadores de una aplicación sobre la privacidad del usuario. Es decir, en WhatsApp Plus no hay esa seguridad. Por lo que tus datos cualquiera los podría tener.

Otra de las razones por las que no recomendamos WhatsApp plus es porque la aplicación oficial siempre hace un monitoreo a sus usuarios y si detecta actividad inusual pueden suspenderte de forma permanente.

Otra cosa que queremos destacar es que si deseas cambiar de teléfono y obtener tus conversaciones esto es prácticamente imposible, por lo que perderás tus datos importantes.

Debes saber que…

WhatsApp es una aplicación que busca llevar la comunicación a personas de todo el mundo, es por ello que es sumamente importante incluso para las empresas.

Al tener una versión no oficial pones en riesgo todos tus datos de varias maneras, por lo que puede generarte una pérdida de tiempo o falta de comunicación con tus seres queridos.

No dejes que unas cuantas funciones arriesguen tus datos o la comunicación que tanto necesitas. Descarga la versión oficial de WhatsApp y no correrás ningún riesgo.