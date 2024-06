Pituca Sin Lucas: Tito Vega REVELA que fue ‘roomie’ de Kukuli Morante | EXCLUSIVO

Tito Vega, el actor que interpreta a ‘Enri’ en la nueva novela “Pituca Sin Lucas”, nos cuenta cómo es la relación de su personaje con sus dos grandes amigos en la ficción: ‘Conchita’ y ‘Goyo’. Sin embargo, el artista reveló que la amistad que mantiene con Kukuli Morante y Chapasa traspasa las pantallas y que, de hecho, se parece mucho a la situación que viven dentro de la serie.

En una entrevista EXCLUSIVA para Latina Entretenimiento, Tito Vega confesó, al igual que su personaje Enrí, a él también le tocó compartir casa con la actriz que le da vida a la popular ‘Conchita’. “Soy amigo de Kukuli Morante desde hace muchos años. Hemos vivido juntos incluso en la vida real. Hemos sido roomies dos años. En momentos complicados de mi vida, ella me tendió la mano”, contó.

Pero Kukuli no es la única artista del elenco con la que Tito tiene una amistad cercana, pues también ha compartido otros espacios con Chapasa. “Con Chapasa también soy amigo desde hace diez años. Nos conocemos del mundo escénico, del clown, porque somos payasos”, explicó.

Tito reveló que esa química que tienen, que se refleja en la pantalla, los ha llevado a compartir divertidos momentos durante las grabaciones. “Nos divertimos muchísimo en escena, sobre todo cuando nos ponen cosas de comer. Nos peleamos por quién se come las cosas que quedan en la mes, y a veces la toma no quedó y ya no hay nada de comer en la mesa”, declaró.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

