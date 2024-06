Pituca Sin Lucas: Así fue la ESPONTÁNEA preparación de Kukuli Morante para darle vida a ‘Conchita’ | EXCLUSIVO

Kukuli Morante, la actriz que interpreta a ‘Conchita’ en la nueva novela familiar “Pituca Sin Lucas”, cuenta cómo fue su proceso para darle vida a la empresaria del terminal pesquero. Aunque la artista no sabía casi nada de su personaje, logró sorprender a todos en el casting por su parecido con la enamorada de Manuel.

TE PUEDE INTERESAR | Pituca Sin Lucas: Tito Vega CONFIESA que tenía miedo de interpretar a Enrí | EXCLUSIVO

En una entrevista EXCLUSIVA para Latina Entretenimiento, Kukuli contó que ella aportó gran parte de lo que terminó siendo el personaje de ‘Conchita’. “Yo llegué con una bolsa llena de de vestuarios, y el director me dijo, no, ya estás lista. Y yo dije no, no estoy lista. Y él me respondió pero estás lista, eso es el personaje. Entonces, como vine, que yo estaba lista para irme a la playa, hice mi casting”, reveló.

Aunque la actriz usó su propia ropa para interpretar a ‘Conchita’ en la audición, luego de leer el guion decidió darle forma al personaje por cuenta propia. “A mí se me ocurrió vestir a mi personaje con propuestas. Yo le pinté las uñas de colores a mi personaje, le puse el cabello suelto, ondeado, así frondoso, casi como lo que está ahora”, aclaró. Por ello, fue una sorpresa para ella saber que en la versión chilena el personaje de ‘Conchita’ se viste muy parecido a la de la versión peruana.

Cuando Kukuli llegó al casting, no sabía que era para “Pituca sin Lucas”, por lo que fue una casualidad que ella fuera caracterizada igual al casting. “En otro versión, ella también tiene las uñas de colores y tiene el cabello súper ondeado”, expresó. A partir de esa curiosa coincidencia, Kukuli se animó a confesar en qué pareces, y también en que no tanto, a la sensual emprendedora. “Yo creo que me parezco en que Conchita es bastante divertida, que a veces todas las situaciones malas le saca al lado positivo. También que es muy creativa y muy emprendedora como yo”, comentó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pituca sin Lucas”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pituca sin Lucas” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.